Una guida alla cucina della costa Ecco "Happy Boat in Toscana"

Una guida pratica alla cucina tipica della costa, corredata da ricette interpretate dagli chef del territorio, rivolta a chi decide di visitare la Toscana scegliendo come mezzo di trasporto una barca. ‘Happy Boat in Toscana - Ricette per naviganti a vela e a motore’ è il volume che è stato presentato al MeQ, Mercato Coperto di Qualità, a Follonica. All’evento sono intervenuti l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi ed il sindaco di Follonica Andrea Benini. "Con questa guida – ha detto l’assessore Marras – abbiamo voluto offrire un piccolo strumento in più per godere della Toscana a chi sceglierà di visitarla in barca, proprio come abbiamo fatto con la guida Happy Camper, presentata qualche mese fa". "È anche un modo per valorizzare la rete di prodotti, produttori e chef che fanno parte di Vetrina Toscana – prosegue – e, al contempo, affrontare temi rilevanti legati, in questo caso, al mare come la sostenibilità, la stagionalità del pescato e la salvaguardia dell’ecosistema". Il volume è stato presentato a Genova ad inizio giugno nell’ambito di Slow Fish. Al suo interno non ci sono soltanto ricette, ma anche suggerimenti sui prodotti tipici che non possono mancare in una cambusa gourmet e sostenibile. Ed anche consigli da adottare per la riuscita di un buon piatto e per la salvaguardia del mare: dall’utilizzo di prodotti locali, all’attenzione alla stagionalità anche per il pescato, per non danneggiare l’ecosistema e consentire la riproduzione. Un viaggio lungo la costa e le isole, con il mare protagonista indiscusso, esplorando territori, tradizioni e storie legate alla cucina. Un viaggio affascinante e tutto da gustare lungo circa 600 chilometri di costa, oltre 17 mila ormeggi e una rete diffusa di porti e approdi turistici, reso possibile grazie a Vetrina Toscana. Al termine della presentazione del libro, lo chef Matteo Donati del ristorante Donati a Castiglione della Pescaia, ha intrattenuto i partecipanti con un cooking show ed una degustazione.