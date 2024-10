Una giornata speciale in piscina. Pallanuoto, ma non solo sport. Ricordati tre atleti della Rari Nantes

Tante le iniziative nella rinnovata piscina comunale di via del Campone, a Porto Santo Stefano. Struttura che, attualmente e in attesa della nuova copertura pressostatica, si presenta scoperta e con una tribuna dove è possibile per il pubblico guardare gli eventi organizzati nell’impianto. Come quello di sabato, in un bel pomeriggio di sole, in cui si sono concluse alla piscina comunale "I Tre Ragazzi" le giornate di commemorazione del 50° anniversario della scomparsa, in un tragico incidente stradale, degli atleti della Rari Nantes Argentario, ovvero Adorno Schiano, Renzo Loffredo e Otello Menozzi. Giornata in cui c’è stato l’evento più atteso: la gara amichevole di preparazione al campionato tra due formazioni di A1, tra l’Olympic Roma allenata dal campione olimpico Mario Fiorillo e la Rari Nantes Florentia allenata da Luca Minetti, e nelle cui fila milita da anni l’atleta santostefanese Stefano Sordini. Tra gli ospiti presenti in tribuna anche Riccardo Tempestini, giocatore della Florentia e nazionale anni ‘80, allenatore e ora responsabile delle rappresentative nazionali giovanili.

In ricordo della giornata ai capitani delle due squadre sono stati donati dall’Argentario Nuoto, e consegnati dal sindaco Arturo Cerulli, due piatti finemente decorati dall’artista locale Mirna Matteo.

I quattro tempi regolamentari, con la direzione di Fabio Collantoni, ex arbitro internazionale, si sono conclusi con il risultato di 10 a 8 in favore dell’Olympic Roma. Entrambe le squadre sono neopromosse in A1 e gli allenatori, nel prepartita, hanno riconosciuto che quest’anno il loro obiettivo sarà la permanenza nella massima serie.

Giornata che ha visto anche i giovani pallanuotisti dell’Argentario Nuoto confrontarsi con i pari età del Piombino, con il risultato finale di 20 a 4 in favore dei ragazzi di Piombino allenati da Gabriele Grilli, che hanno alle spalle un percorso di apprendimento ben più lungo di quelli del promontorio. Il progetto di rinascita del movimento pallanuotistico a Porto Santo Stefano è iniziato solo dallo scorso anno, ma l’entusiasmo e l’applicazione mostrata dai ragazzi, allenati da Mirko Costaglione e Andrea Cerulli, sono il primo importante risultato.

Andrea Capitani