Una comunità in lutto. Schianto fatale di notte

CAPALBIO

Uno schianto nella notte fra lo scooter che stava conducendo e un’auto. Troppo violento l’impatto per sperare che i soccorsi potessero salvarlo. Giancarlo Cipriani, 63 anni, ha perso la vita in un incidente accaduto intorno alle 23.30 di lunedì a Borgo Carige e a nulla, purtroppo, è valso l’intervento del personale dell’ambulanza della Croce rossa di Capalbio, dell’automedica di Orbetello e di "Pegaso".

Cipriani, residente in località Selva Nera, stava viaggiando sul suo scooter che all’incrocio con la Pedemontana si è scontrato – per cause che dovranno ricostruire i carabinieri che hanno effettuato i rilievi – con una Fiat Panda condotta da un uomo di 38 anni. Il conducente dell’auto è stato soccorso e trasferito in ospedale, mentre il personale sanitario ha provato a lungo a rianimare il centauro, dovendosi poi arrendere.

Giancarlo Cipriani era una persona molto nota e assai stimata. Titolare di una distilleria di amari e liquori non distante da dove abitava, gestiva anche il negozio "Capalbio liquori" nel borgo vecchio del paese. I suoi prodotti sono serviti in molti locali della zona.

La scomparsa di Cipriani, sposato con Roberta e padre di due figlie, Camilla e Cecilia, ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità.

"L’immane e luttuosa tragedia che ha colpito la comunità capalbiese – scrive il sindaco Gianfranco Chelini sul sito del Comune – vede l’Amministrazione municipale stringersi intorno alla famiglia, alla moglie e alle figlie. La scomparsa di Giancarlo lascia un vuoto incolmabile nella comunità capalbiese. La sua generosità e gentilezza hanno sempre caratterizzato il suo impegno per il centro storico".

Cipriani faceva parte anche del Centro commerciale naturale del pase la cui presidente Erika Marcucci ha espresso "le più sentite condoglianze alla famiglia", così come ha fatto Confcommercio.

"Il presidente, il consiglio direttivo, il direttore e i dipendenti tutti di Confcommercio Grosseto – dicono dall’associazione – si stringono intorno al dolore dei familiari e degli amici di Giancarlo Cipriani". "Ci mancheranno moltissimo il suo sorriso sempre splendente, la sua disponibilità verso gli altri e la sua capacità di fare impresa", dice Maria Concetta Monaci, componente del Consiglio direttivo di Confcommercio. "A nome di tutta l’associazione, le più sentite condoglianze alla famiglia", aggiunge il presidente di Confcommercio, Giulio Gennari.