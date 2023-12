Una bellissima aria di festa. Babbo Natale acrobatico e i trampolieri a passeggio

Metti che Babbo Natale invece di scendere dal camino si cala dal palazzo comunale di Grosseto. Quest’anno è arrivato con un po’ di anticipo, ed ha sorpreso centinaia di bambini e adulti in piazza Duomo insieme a quattro sui aiutanti elfi. Accompagnati dalla musica della street band "Miwa e i suoi componenti" i folli, esilaranti e magnetici personaggi natalizi hanno augurato ai grossetani buone feste in uno spettacolo unico scendendo tra il pubblico dalla sede del Comune illuminata con le luci natalizie. Tanta la gioia e la felicità in piazza Duomo che era intrepida gli attimi prima nell’aspettare l’arrivo di Santa Claus.

L’idea di Edilizia Acrobatica ha incantato proprio tutto nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, con il momento tanto atteso dopo aver passato il pomeriggio insieme al gruppo circense Mantica nelle vie del centro storico insieme ai suoi trampolieri ed artisti con cui tantissimi cittadini si sono fatti foto e video durante la Grande Parata. In piazza Dante invece, la rappresentazione teatrale "El trio churro" ha intrattenuto un grande pubblico di grandi e piccoli tra giochi e grande allegria divertendo tutti. Una bellissima Grosseto, in un centro altrettanto gioioso illuminato non solo dalle istallazioni ma anche dagli occhi stupito di tutti i cittadini.

Oggi a Castiglione, invece, Babbo Natale arriva con una sfilata in centro con elfi, renne, cavalli e cavalieri. Il suo viaggio continua fino a Pian di Rocca, dove lascerà dolci e regali, per tornare poi in paese e insieme ai suoi elfi suonare alla porta di tutti quei bambini che avranno lasciato la loro letterina in tabaccheria per consegnare loro doni e caramelle. In piazza dell’Orto del Lilli, poi, dalle 10 alle 18 prove di tiro con l’arco per grandi e piccini con gli Arcieri del Tiburzi.

A Scarlino, alle 15.30 in piazza Garibaldi arriverà Babbo Natale per consegnare i doni ai bambini: le famiglie che vogliono partecipare all’evento possono lasciare i regali per i loro piccoli al Bar Tentazione o all’alimentari Lauro e Clara. A seguire caccia al tesoroe poi per tutti ci sarà la merenda.

M.V.G.