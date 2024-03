Un sito on line sui lavori alle strade e un’area camper comunale

Erano sei le proposte di iniziativa popolare presentate da varie associazioni. Due delle quali all’esame della Giunta: una promossa dall’associazione Grosseto al Centro e una dal Camper Club Maremma. Dopo 16 mesi dalla raccolta delle firme, la proposta consiliare di iniziativa popolare sulla Consulta del verde è andata in Consiglio, ieri le altre due sono andate all’esame della Giunta: la prima proposta era quella presentata da "Grosseto al centro" sul piano di manutenzione strade e marciapiedi on line, perché diventi facilmente comprensibile dai cittadini. "Chiediamo al Comune di realizzare sul sito dell’ente una sezione che sia facilmente comprensibile nei contenuti che mostra il piano di manutenzione fatto dal Comune – ha detto Della Negra –. Un Comune scrive bandi, delibere, attribuzioni, determine: serve una sezione che sia ben visibile e soprattutto accessibile a tutti in pochi click. Così almeno il cittadino sa se nel suo quartiere sono previsti lavori di manutenzione. Tutto in maniera comprensibile e sfogliabile". L’altra proposta era stata presentata dal Camper Club. "Chiediamo al Comune l’istituzione di un Tavolo – ha detto il presidente Alessandro Guidoni – per individuare insieme al Camper Club un’area attrezzata di sosta comunale per i camper a Grosseto città. In pratica un servizio in più. Da questa proposta non chiediamo l’area, chiediamo solo un tavolo con il Comune insieme al camper Club Maremma per scegliere di confrontarsi e anche le risorse per realizzarla". Le due decisioni della Giunta sono attese nei prossimi giorni.