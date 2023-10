Un piccolo avvoltoio sempre più in diminuzione

Il capovaccaio è un piccolo avvoltoio che occupa un’area molto vasta dall’Europa sud-occidentale e dall’Africa settentrionale fino all’India. La colorazione contrastante del sottoala e la coda a forma di cuneo lo rendono inconfondibile in volo o quando si lascia sollevare dalle correnti termiche nei momenti più caldi del giorno. Si nutre soprattutto di carogne, ma è opportunista e può anche catturare piccoli mammiferi, uccelli e rettili. I capovaccai possono vivere fino a 37 anni in cattività e almeno 21 anni in natura.