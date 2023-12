Un omaggio al regista Stanley Kubrick

Proseguono gli appuntamenti con StellaCult. Oggi alle 21 al cinema Stella è in programma l’incontro con Filippo Ulivieri, grossetano, massimo esperto di Stanley Kubrick che racconterà il film "Rapina a mano armata" (proiezione alle 21.30, ingresso 5 euro). Johnny Clay, ex carcerato, progetta un grosso colpo: impadronirsi dell’ingente somma, custodita negli uffici di un ippodromo in un’importante giornata di corse. Gli esecutori principali del colpo sono quattro, Kennan, un poliziotto assillato dai debiti di gioco; O’Reilly, un barista che ha la moglie bisognosa di cure, Unger, vecchio allibratore alcoolizzato; Peatty, un modesto cassiere dell’ippodromo, vittima dell’amore non corrisposto per la moglie, Sherry, donna ambiziosa ed avida. Ci sono inoltre due collaboratori che non conoscono il piano di Johnny. Gli ingranaggi predisposti funzionano perfettamente e Johnny riesce a mettere le mani su due milioni di dollari. Nel luogo stabilito i complici stanno aspettando Johnny per la spartizione del bottino. Invece del capo, si presenta un giovanotto armato: è l’amante di Sherry, la moglie del cassiere, che vuole impadronirsi dell’ingente somma. Ha luogo una sparatoria, nella quale tutti restano uccisi, meno Peatty, che trova la forza di correre a casa per uccidere la moglie. Johnny, accortosi della strage, tenta di fuggire in aereocol bottino e con la fidanzata.