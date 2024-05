Un negozio fisico per le valute virtuali. Affidaty inaugura il suo Synkrony Store

Apre (inaugurazione oggi alle 16) in piazza Dante il primo concept store dedicato alle valute virtuali. L’iniziativa è di Affidaty, provider di tecnologia blockchain che da anni opera nel settore dei pagamenti innovativi attraverso valute virtuali. Il Synkrony Store prende il nome dalla piattaforma Synkrony.io, un ecosistema di servizi che aiuta privati e aziende a conoscere le valute virtuali: come acquistarle, scambiarle, convertirle in euro e, in particolare, come incassarle. Da oggi questo mondo diventa più accessibile, grazie a un punto fisico dove chiunque potrà conoscere il potenziale delle nuove tecnologie e della valute virtuali nella vita quotidiana. Dal piccolo commerciante di quartiere alle grandi aziende agli e-commerce, il Synkrony Store mostra tutte le soluzioni di incasso progettate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni esercente: App per smartphone, Pos e dispositivi d’incasso, sistemi di pagamento per negozi online.Il Synkrony Store non è solo un punto fisico per la promozione dei servizi Synkrony, ma anche un luogo per l’approfondimento e il dibattito sulle nuove tecnologie, le valute virtuali e sul futuro dei pagamenti. Gli esperti di Affidaty condivideranno le loro conoscenze con approfondimenti su come utilizzare le valute virtuali in sicurezza e conformità rispetto alle normative vigenti, soprattutto nelle aziende, fornendo le competenze necessarie per navigare nel mondo del Web 3.0 senza correre rischi. Un futuro più connesso, trasparente e decentralizzato Durante l’evento verranno svolti approfondimenti sul mondo crypto, sull’impatto e sulle potenzialità delle valute digitali nelle aziende e sugli innovativi sistemi di incasso.