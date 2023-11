"Un miraggio la banda larga sull’isola"

"Al Giglio la banda larga è un miraggio". I consiglieri di minoranza gigliese Guido Cossu e Armando Schiaffino intervengono sui ritardi nel portare la connessione veloce sull’isola. "Ci preme sottolineare un aspetto non secondario: la mancanza di qualsiasi iniziativa riguardo i servizi di banda larga e ultra larga nel programma amministrativo della lista Ortelli del 2019 – dicono –. Infatti sul tema non si registrano interventi o prese di posizione da parte del sindaco e degli amministratori della maggioranza consiliare. Una mancanza di impegno che non può passare inosservata e che penalizza l’intero sistema economico. L’accesso a servizi a banda larga e ultra larga è essenziale per lo sviluppo e la competitività di un moderno sistema economico, basato sulla conoscenza e sullo scambio veloce ed efficiente di dati ed informazioni e per eliminare il digital divide delle aree sottoutilizzate del paese".