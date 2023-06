Un Mare di Eventi a Marina di Grosseto e Principina, 13 Mila Euro dal Comune

Tra Marina di Grosseto e Principina arriva "Un mare di eventi", il programma presentato dalla Proloco. Dopo la notizia dell’ottenimento del finanziamento di 13 mila euro dal Comune di Grosseto, a fronte dello stesso importo investito dalla Proloco, è partita la macchina organizzativa. Ad aprire le danze domenica sarà la Notte bianca a Marina e Principina, con uno spettacolo pirotecnico con 7 punti di lancio di fuochi d’artificio in contemporanea. Il secondo appuntamento sarà nel weekend, dal 14 al 16 luglio, con "Un mare di artisti": dalla mattina al tramonto, giocolieri, equilibristi, maghi delle bolle e tanti altri allieteranno il pubblico di Marina e Principina con le loro esibizioni. Il terzo appuntamento sarà venerdì 21 luglio con la "Street Night" con l’esibizione della versione Marching Band del complesso Miwa e i suoi componenti e della Arcidosso Street Band con oltre 20 musicisti. A concludere il programma, venerdì 4 agosto, una serata dedicata al passato in occasione dei 90 anni della Proloco dal titolo "Back to the past".

"Siamo entusiasti di sostenere questo programma – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Queste iniziative offrono un’ampia gamma di intrattenimento lungo la costa, arricchendo l’esperienza dei residenti e dei tanti turisti che ogni anno ci scelgono. Un doveroso ringraziamento va alla Proloco di Marina e Principina per il lavoro svolto quotidianamente nell’organizzare eventi che accolgono Il grande pubblico e rispondono alle diverse esigenze della comunità, dai più grandi ai più piccoli. Come Amministrazione comunale, lavoriamo costantemente per promuovere e preservare il nostro splendido territorio".

Steven Santamaria