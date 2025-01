Un lutto per gli ospiti fa slittare il match

PALLAVOLOUn lutto nella squadra ospite rinvia la ripresa dell’attività della Pallavolo Grosseto. La formazione senior grossetana del sodalizio del presidente Andrea Tinacci e di coach Rossano Rossi (foto) oggi non giocherà il proprio turno di serie B2 femminile. L’incontro, che era in programma oggi alle 18.30 a Grosseto contro Priverno Volley Latina è stato rinviato e sarà recuperato nei prossimi giorni. Il motivo è stato il lutto che ha subito la squadra laziale che oggi sarebbe dovuta arrivare a Grosseto. E’ stata quindi posticipata per un lutto della squadra ospite la prima partita del 2025 che si doveva svolgere oggi al PalAzzurri. E’ venuto a mancare improvvisamento Enrico Panetta, dirigente della società laziale, scomparso a 44 anni. Carabiniere in servizio alla stazione di Priverno e grande appassionato di sport, in campo e come dirigente. Era conosciutissimo e stimato da tutti quelli che lo conoscevano. Solare, punto di riferimento per amici, colleghi e atleti. Attualmente era il dirigente del Priverno Volley. In passato aveva avuto un ruolo anche nel calcio, sempre come dirigente. Non solo a Priverno ma anche a Sabaudia e Latina.

La gara sarà recuperata mercoledì 15 gennaio alle 18 a Grosseto. Le due formazioni sono a quota 12 punti e sarà una partita decisiva per allungare la striscia positiva e allontanarsi così dalla zona retrocessione. Molte le novità di queste settimane in casa Pallavolo Grosseto: incassato il colpo del brutto infortunio di Selentina Nanaj, con Alice Casa rientrata a disposizione del roster, si aggiunge l’arrivo di Giulia Fatticcioni. A causa di questa disgrazia la sfida sarà rinviata di tre giorni durante i quali coach Rossi avrà modo di far inserire ancora meglio il nuovo acquisto Giulia Fatticcioni, arrivata da poco ed ancora non ben integrata nei meccanismi di gioco della squadra.