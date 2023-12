Un Grande Show ma senza grandi botti

Attesa a Grosseto per la festa di Capodanno che si svolgerà in piazza per celebrare l’arrivo del 2024. E sul palco di piazza Dante sono annunciati effetti tecnologici speciali, ma non ci saranno né cantanti, né attori famosi e, probabilmente, non ce ne sarà neppure bisogno, perché, per la prima volta, la vera protagonista sarà la gente. Quella gente che, dopo lo stop imposto dal Covid, tornerà a scambiarsi gli auguri di buon anno in piazza all’aria aperta, lasciando le mascherine a casa. Ecco basterà questo perché sia davvero un Grande Show, con l’auspicio che i grandi "botti" restino in un cassetto per la gioia anche dei nostri amici a 4 zampe.