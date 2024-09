"Un goal contro la violenza sulle donne". Un triangolare per fare quadrato

Sport, prevenzione e sensibilizzazione. Sono questi i tre elementi messi insieme dal triangolare "Un Goal contro la violenza sulle donne" che si è svolto nello stadio "Zecchini". Il torneo, organizzato da Lux Events in collaborazione con il Comune di Grosseto, ha visto la partecipazione delle squadre Finanzia & Friends (vincitrice del triangolare), Sap Polizia e rappresentativa degli Artisti grossetani.

"Siamo orgogliosi di aver preso parte all’iniziativa con la nostra squadra, composta interamente da poliziotti iscritti al Sindacato autonomo di Polizia, che con grande entusiasmo hanno accettato l’invito a partecipare", dice Tina Eger, segretaria provinciale del Sap.

"Essere qui oggi non è solo un onore, ma un dovere morale – ha dichiarato Emanuele Viciani, Segretario Regionale del Sap Toscana –. Il nostro impegno non si limita alla tutela dei diritti dei poliziotti, ma si estende a promuovere iniziative sociali così importanti e a dimostrare la nostra vicinanza a chi ogni giorno è vittima di soprusi".

Altro fondamentale obiettivo della giornata la raccolta fondi destinata al sostegno dell’associazione Querce di Mamre che offre aiuto a chi si trova in situazione di disagio sociale indigenza economica in particolare attenzione alla protezione e assistenza alle donne vittime di violenza. "Dall’inizio dell’organizzazione – dice Tina Eger – ho trovato un grandissimo supporto e motivazione da parte di tutti i poliziotti iscritti. Da donna, non posso che essere fiera di vedere un tale impegno nel promuovere la sensibilizzazione verso un tema così delicato e importante, specialmente tra i ragazzi delle scuole, che rappresentano il futuro della nostra società".