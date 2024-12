Un doppio evento con la "Società. Dante Alighieri"

Due iniziative in programma per la "Società Dante Alighieri", che si svolgeranno entrambe nel palazzo della Provincia, nella sala del consiglio. Domani alle 17 verrà presentata l’attività svolta da Amnesty International nel 2024: ne parlerà l’avvocato Roberto Vannetti, delegato regionale dell’organizzazione che lotta contro le ingiustizie e in difesa dei diritti umani. Interverrà il portavoce della sezione italiana Riccardo Noury. L’incontro è coordinato da Paolo Bastianini, vicepresidente della Scietà Dante Alighieri. Venerdì 6 alle 17 ci sarà poi la rappresentazione teatrale "L’ombra del Manzoni", tratta dall’omonimo libro di Donatella Contini, per la Regia di Francesco Tarsi. Gli interpreti sono David Braglia, Chiara Dragoni, Sara Romagnoli, con la partecipazione di Giacomo Rosselli nel ruolo del protagonista. In scena si intrecciano drammaticamente le vite di alcuni personaggi come la figlia del grande scrittore Matilde, la Monaca dei Promessi Sposi Gertrude, la monaca della storia reale Virginia de Leyra e lo stesso Manzoni. Da questo contesto emerge la vera personalità di Alessandro Manzoni.