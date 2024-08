Un cartellone ricco di eventi. Musica e danza per il weekend

Ricco anche in agosto il cartellone di appuntamenti. Oggi alla Pieve di San Martino il concerto "Fairest Isle Eroine. Fate e regine della musica di Henry Purcell" di MusicAnticaMagliano, evento a cura dell’associazione Le Muse del Nespolo. Domani, invece, in piazza della Repubblica a Magliano, è in programma l’esibizione di danza con Fa Real Dance Academy. A Montiano, lunedì, in piazza del Plebiscito è in programma, alle 21.30, il concerto del Coro delle donne di Magliano. Martedì, invece, sempre alle 21.30 sarà la volta della serata musicale con i "Mataperros" a Magliano, in piazza della Repubblica. Mercoledì 7 a Montiano, in piazza Cappellini, è previsto "Favole mai ‘na gioia", lo spettacolo di teatro e musica con l’attrice Laura Sbrana Adorni, la voce di Daniela Samperi e con Michele Santinelli al pianoforte, al sax e alla chitarra. Giovedì 8, poi, in piazza della Repubblica a Magliano, suonerà la Lisa band, mentre venerdì 9 alle 21, allo Chalet di piazza Marconi a Magliano, ci sarà "Gioco delle bolle", evento a cura del Comitato genitori.

Sabato 10, al Torrione di Magliano, è in programma il concerto della Filarmonica "Giuseppe Verdi". Domenica 11 la settimana si chiuderà a Montiano, in piazza Cappellini, con la serata musicale con i Discopatia.

Da lunedì 12 a giovedì 29, poi, la programmazione continua con tanti appuntamenti per tutte le età che spaziano dalla musica alla cultura passando per e tradizioni che contraddistinguono questo territorio dell’entroterra maremmano. Tra gli eventi della seconda metà di agosto da segnalare quello di giovedì 22, alle 19, quando sarà la volta della grande musica all’Abbazia di San Bruzio, per un appuntamento con il Morellino classica festival.