Un anno speciale per l’"Artistica". Bravi nello sport e nella solidarietà

Il 2024 è stato un anno strepitoso per l’Artistica Grosseto: tredici titoli italiani, ventinove podi nazionali e decine di podi regionali.

"Un anno da incorniciare – dice il presidente Fabio Nocchi –. Nel campionato regionale Fgi è arrivata la conquista della quasi totalità dei podi nelle categorie allieve, junior e senior. Anche nelle gare Uisp e Csen abbiamo ottenuto vittorie ed ottimi piazzamenti". Le gare regionali sono sempre state un banco di prova per i due appuntamenti più importanti dell’anno: i Campionati italiani federali e il Trofeo Winter, entrambi a Rimini. "L’ottimo livello della preparazione tecnica e l’impegno – continua Nocchi – si sono rivelati vincenti con ben ventinove podi nazionali". Oltre a questo, poi, ci sono stati spettacoli, attività ludiche, giochi, lezioni aperte e partecipazione ad eventi di beneficenza.

"Con la partecipazione all’evento ’Arte in Festa’ organizzato dalla Uisp – prosegue il presidente – sono stati raccolti fondi poi destinati ad un’associazione della città". L’appuntamento principale di queste attività è il saggio di fine anno, uno spettacolo dove i ragazzi di tutti i corsi uniscono divertimento, ginnastica e fantasia. "Un anno importante da tutti i punti di vista – conclude Nocchi – non solo per i risultati sportivi, ma anche per la grande partecipazione ai corsi di ginnastica artistica e ritmica. Il ringraziamento va a tutti i nostri istruttori: Ilaria Landi, Carlo Tassi, Sara Machetti, Nicola Stagnaro, Arianna De Pietro, Massimiliano Cama, Inna Maistrouk, Beatrice Ligato, Ginevra Banti, Carmen Cracan, Giacomo Neri, Valeria Vagaggini, Sarah J. Lewis, Daniele Poggiali, Lucrezia Lippi e Linda Tassi".

Deborah Santini