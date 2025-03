Un adolescente su dieci è già in "zona rischio"

Secondo un recente studio, il 10% degli adolescenti italiani si troverebbe in una condizione di estremo ritiro sociale, sovrapponibile a quella degli hikikomori. Si tratta, per lo più, di adolescenti, che rimangono sempre chiusi nella loro camera, avendo scelto il completo isolamento da qualsiasi contesto sociale. Sono in aumento anche i cosiddetti "lupi solitari", ovvero coloro che stanno perdendo la socialità al di fuori della scuola.

Ad aggravare il mutamento delle relazioni tra ragazzi, c’è stata, senza dubbio, la pandemia, che ha ’sequestrato’ le persone per mesi, ma, al di là di ogni attenuante, preoccupa il dilagare di tale fenomeno. Un’eccessiva esposizione ai social, delle cattive relazioni con i genitori, un senso di inadeguatezza di fronte al proprio corpo sono tra i motivi che spiegano la nascita di questa tendenza, che necessita di un piano di intervento sociale.

Approcciare un hikikomori rappresenta un compito delicato e, per non essere respinti, bisogna entrare nello scudo che tali individui hanno creato nei confronti del mondo. È consigliato riconoscere la sofferenza di queste persone, allentare la pressione di realizzazione sociale, cercare il confronto, interpretare il problema a livello generale, spezzare la routine e focalizzarsi sul benessere.

Se uno dei motivi scatenanti sono le pressioni familiari, quei genitori, che nutrono aspettative esagerate nei confronti dei figli, dovrebbero capire che, quando esse sono irrealistiche, i ragazzi peggiorano e sviluppano un ’muro’.