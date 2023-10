Ultimi preparativi per la "Festa della Castagna" a Cinigiano

A Monticello Amiata fervono i preparativi per la 41^ " Festa della Castagna", in programma da domani a domenica. Cantine aperte, prodotti tipici, stand gastronomici, escursioni e spettacoli. L’evento, tra i più amati dell’autunno è quindi alle porte. Nei primi anni ’80 Monticello Amiata, circondato da circa 270 ettari di castagneto, sentì il bisogno di rivalutare l’albero del castagno e i suoi frutti, da qui l’idea della "Festa della Castagna", fortemente voluta dall’allora consiglio presieduto da Raffaello Cagneschi. Si inizia domani, alle 21 al Piccolo Teatro, con il torneo di briscola. Sabato è una giornata ricca di appuntamenti, alle 9 è prevista l’escursione lungo le "Strade della Castagna" a cura dell’Associazione Custodi del Cammino, alle 12 apriranno gli stand dove degustare piatti tipici a base di castagne e altri prodotti locali, alle 16 ai giardinetti del paese è in programma "Ludobus" e alle 18.30 Reverse "Danza Aerea". Seguirà una lunga serata di cibo e musica, mentre alle 19 in piazza Martinelli è in programma l’apertura della Frasca. Sempre alla solita ora, ai Giardinetti aprirà lo stand. alle 20 DjSet. Il centro storico del paese si animerà con l’apertura delle cantine. Seguirà per tutta la sera, tanta musica live in piazza (Trio jazz Midian, Tre Pazzi Avanti, Dj Bellu, Renzo e Mario). Domenica 8 sarà l’ultima giornata di festa e questa volta la passeggiata è alla scoperta del "Campo dei Patriarchi", a cura dell’Associazione della Castagna. Alle 10 è in programma il raduno dell’auto d’epoca e alle 12.30 apriranno sia le cantine presenti nel centro storico del paese sia gli stand ai giardinetti. Alle 15.30 è previsto l’arrivo del corpo bandistico di Cinigiano e a seguire Corpo bandistico di Castel del Piano. Seguiranno spettacoli di ballo con la scuola Odissea 2001 e piano bar.