Ultimi giorni per la mostra di Carnevale

Gli artisti Aviero Bargagli, Manlio Micheloni, Alessandra Dell’Orco, Liana Ciullini, Lorenzo Querci, Carla Nelli, Roberto Pierini, Vanna Corti, Claudio Mariotti, Angela Maria Guitto, Lelia Grassi, Enzo Pollini, Loreno Martellini, Laura Querci, Gabriella Cappelletti, Dora Pianezzola, Rita Brucalassi, Ricardo Salusti, partecipano alla collettiva dell’associazione Golfo del Sole, nella sala del Casello Idraulico di via Roma a Follonica. La mostra, uno degli appuntamenti culturali previsti dal Carnevale Follonichese, sta registrando consensi e apprezzamenti per la qualità delle opere esposte e il dibattito che, durante l’apertura pomeridiana, suscita tra gli artisti presenti via via e tra i visitatori. La rassegna è ancora visitabile nelle ore pomeridiane si concluderà questo fine settimana e nei giorni di domani e domenica sarà aperta anche la mattina per permettere a tutti di partecipare.