Avvocato muore a 53 anni. Fu anche candidato sindaco

Roccastrada (Grosseto), 23 marzo 2025 – Un grave lutto ha colpito la comunità di Roccastrada: è morto a 53 anni (ne avrebbe compiuti 54 a ottobre) l’avvocato Ulderico Brogi. Originario di Sassofortino, viveva a Grosseto: lascia la moglie Mariana e il figlio Niccolò.

Lo scorso dicembre aveva ricevuto una terribile diagnosi e nel giro di pochi mesi la malattia l’ha portato via.

Fra le sue passioni, oltre ovviamente alla legge, c’erano il tennis e la politica: era stato candidato sindaco per Roccastrada nel 2019. A essere eletto fu Francesco Limatola, che oggi commenta: “A nome di tutta l'Amministrazione Comunale esprimo le più sentite condoglianze e la vicinanza alla famiglia di Ulderico Brogi. Ulderico originario di Sassofortino, aveva avuto un’esperienza in politica con la candidatura a sindaco nel 2019 per il comune di Roccastrada. Durante la scorsa consiliatura aveva ricoperto il ruolo di capogruppo”.

"Abbiamo deciso insieme di aderire a Nuovo Orizzonte Civico e di costituirne il gruppo consiliare, ha condiviso con me il percorso nell'ultima campagna elettorale. Poteva anche capitare di non sentirsi per un po', ma sapevo sempre che se c'era bisogno, bastava una telefonata e Ulderico ci sarebbe stato. Oggi è sicuramente una brutta giornata, per me e per tanti amici che gli hanno voluto bene”, scrive sui social Lorenzo Piras.

"A Dio Ulderico carissimo, amico di tante battaglie politiche. Abbiamo perso un uomo buono e leale come pochi” è il ricordo sui social di Claudio Pacella, presidente di Nuovo Orizzonte Civico.