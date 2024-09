Ufficializzazione della candidatura. Mazzieri corre per la presidenza Fibs

Marco Mazzieri è ufficialmente candidato alla presidenza della Fibs, la Federazione italiana baseball e softball. "Metto la mia esperienza e le mie competenze a disposizione di tutto il nostro movimento che sta vivendo un grande malessere – dice Mazzieri –. Le politiche federali degli ultimi anni non hanno prodotto i risultati promessi e sperati e questo è evidente a tutti. C’è bisogno di una rivoluzione culturale che coinvolga tutti gli attori, ma la Federazione deve essere la prima a intraprenderla". Nato a Grosseto nel 1962, Mazzieri ha indossato in carriera le maglie di Roselle, Grosseto, Calze Verdi Casalecchio e Fortitudo Bologna, prima di concludere la carriera a Grosseto. Considerato uno dei giocatori più forti nella storia del baseball italiano, ha disputato oltre 1000 partite in Serie A e ha collezionato 73 convocazioni in Nazionale. Come allenatore, ha guidato il Bbc Grosseto nel 2001 e 2002, la Nazionale Cadetti alla Babe Ruth World Series nel 2003, la Nazionale Juniores dal 2005 al 2007. Dal 2007 al 2017 è stato manager della Nazionale Seniores. È stato scout per i Seattle Mariners per i Los Angeles Dodgers. Attualmente è direttore tecnico della Francisco Cervelli Academy di Castiglione della Pescaia. "Il mio gruppo, ‘Conto Pieno 2024’, ed io siamo pronti ad accettare la sfida. Tra i punti chiave ci sono il rilancio della Federazione e del rapporto con le società, il sostegno al duro lavoro svolto quotidianamente dai tecnici italiani, il miglioramento dell’attività del settore giovanile e una maggiore valorizzazione del talento di giocatori e giocatrici di formazione italiana". L’elezione si terrà in occasione della XXXVII assemblea elettiva, in programma sabato 16 novembre.