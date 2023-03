Ubriaco alla guida causa incidente

Quello che inizialmente poteva sembrare un banale tamponamento, per fortuna senza conseguenze fisiche preoccupanti, ha poi riservato invece un paio di sorprese niente male alla pattuglia della Polizia municipale intervenuta per i rilievi: l’uomo alla guida dell’auto finita contro l’altro veicolo era positivo all’alcol test (e il tutto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 13) e oltretutto ha mostrato una patente risultata contraffatta.

La donna di 48 anni che viaggiava sull’altra auto, quella tamponata, è rimasta ferita in maniera lieve ma è stata comunque accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti. Illeso, invece, l’uomo che guidava "alticcio".

L’incidente è accaduto sabato (alle 13, appunto) in via Adige e per i rilievi era intervenuta la pattuglia della Polizia municipale che, così come prevede la legge, ha effettuato l’alcoltest che ha dato il risultato fuori norma. La patente di guida falsificata ha aggravato la sua posizione: denunciato per guida in stato di ebrezza e per uso di patente di guida contraffatta.

In un altro incidente accaduto sull’Aurelia, nei pressi del bivio di Cupi, è invece rimasto ferito in maniera lieve un uomo. Per cause in corso di accertamento, l’auto che conduceva è sbandata finendo fuori strada.