Ubriaca piomba addosso all’auto dei carabinieri

Stava viaggiando sulla strada della Giannella quando è piombata addosso, anche a velocità elevata, all’auto dei carabinieri che era parcheggiata lungo la carreggiata. I militari stavano effettuando un normale posto di blocco, quando hanno visto l’auto, condotta da una ragazza di 26 anni, che ha perso aderenza con il terreno ed è andata a sbattere proprio contro l’auto degli uomini dell’Arma, che erano fermi sulla strada provinciale della Giannella. I militari avevano anche alzato la paletta intimando lo stop, ma la ragazza non l’ha vista e si è schiantata sull’auto delle forze dell’ordine. Per fortuna nell’urto nessuno è rimasto ferito: la ragazza che ha 25 anni però era in evidente stato di agitazione. E’ stata dunque sottoposta ad alcoltest ed è risultata positiva. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Orbetello per i rilievi dell’incidente anche perché l’auto dei carabinieri era inutilizzabile. Alla ragazza è stata sospesa la patente di guida e le sarà comminata una multa

pesante.