Tutto il peggio del calcio. Disordini dopo la partita. Dai filmati le prime verità

La gara fra Grosseto e Livorno è conclusa solo per quanto riguarda l’aspetto strettamente sportivo, perché per quanto riguarda altri fronti siamo andati ai tempi supplementari che si preannunciano anche piuttosto lunghi. Diciamo altri due-tre giorni almeno.

Gara sostanzialmente molto corretta in campo, ma con un epilogo fuori dallo stadio da censurare. Protagonisti – in negativo – i tifosi, anche se da una prima ricostruzione i due episodi clou sembrano avere un peso ben diverso. Le due tifoserie non sono mai entrate in contatto, grazie ad un cordone di sicurezza che non ha mostrato punti deboli, i problemi sono sorti fra gli ultrà e le Forze dell’ordine.

Il primo contatto in viale Michelangelo dove le Forze dell’ordine hanno dovuto bloccare alcune decine di supporter biancorossi: parole grosse, qualche spinta, un poliziotto e un tifoso che cadono, ma la questione si chiude velocemente e – soprattutto (almeno dalle prime immagini disponibili) – senza che nessuno dei tifosi abbia mostrato bastoni o spranghe. Molto più accesa la tensione in via Giotto dove altri tifosi hanno invece affrontato le Forze dell’ordine brandendo le spranghe: è qui che due poliziotti sono rimasti ferti (30 e 35 giorni di prognosi per fratture alle dita). Danneggiate anche alcune strutture del parco di via Giotto.

L’identificazione dei responsabili dei disordini adesso è l’obiettivo della Questura e la visione dei filmati è iniziata già domenica sera.

Animi accesi anche in tribuna Vip dove a fine gara alcuni dirigenti del Livorno hanno dichiarato di essere stati colpiti. Anche in questo caso sono iniziate le verifiche.