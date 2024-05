Truffe sull’asfalto. Blitz della Finanza in Maremma

Blitz anche in Maremma ieri per l’inchiesta coordinata dalla Guardia di finanza per l’esecuzuone di nove ordinanze di custodia cautelare nei confronti di nove persone indiziate dei reati di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all’auto riciclaggio. Le Fiamme gialle sono entrate in azione anche a Roma, Ancona, Novara, Padova e Milano. Le indagini, iniziate nel febbraio del 2023, hanno riguardato l’operatività di un gruppo trans-nazionale, composto prevalentemente da cittadini britannici e irlandesi e diretto da un italiano dedito alle cosiddette "truffe dell’asfalto". La truffa, che ha danneggiato privati e piccoli imprenditori altoatesini, si sostanziava nel presentarsi in abitazioni e aziende del posto per offrire, a bassissimo costo, lavori di asfaltatura di piazzali, strade private e aree parcheggio. Il prezzo altamente concorrenziale offerto veniva giustificato dagli indagati, descritti da numerose vittime come persone dall’aspetto distinto e con uno spiccato accento anglosassone, spiegando di aver appena ultimato analoghi lavori di posa del catrame in cantieri situati nelle vicinanze, spesso in esecuzione di appalti banditi da enti locali e di avere, quindi, l’immediata disponibilità di maestranze e di materiale che, diversamente, avrebbero dovuto smaltire, perché eccedente quello utilizzato per i lavori appena ultimati. Una volta convinta la vittima, i lavori venivano eseguiti in tutta fretta e, in alcuni casi, venivano eseguiti lavori ulteriori rispetto a quelli concordati per applicare un sovrapprezzo e pretendendone il pagamento dietro la minaccia di azioni legali. Peraltro, l’asfalto, di infima qualità, si sgretolava nel giro di pochi giorni.