Trova busta con duemila euro e la porta ai carabinieri. L'avevano persa due anziani

Un ufficio postale

Grosseto, 28 marzo 2023 - Una storia bella. Che fa capire come a volte in una piccola realtà di provincia possa accadere anche che un gesto solidale. Una coppia di anziani coniugi grossetani si reca al bancomat delle Poste della zona del Casalone per prelevare una somma ingente, duemila euro. L’operazione va a buon fine. La donna inserisce i soldi in una busta con la "ricevuta" del bancomat. Ma accade uno spiacevole imprevisto: probabilmente nello scendere dall’auto, la busta con i soldi in contanti cade in terra, ma la coppia non se accorge e sale in casa. Si accorgono di aver perso la busta quando sono ormai lontano dal punto del prelevamento: per prima cosa avvertono le figlie e il genero, che si precipitano di fronte all’ufficio postale per vedere se quella busta magari fosse finita in terra, tra le auto parcheggiate. Ma non trovano niente.

La speranza si riaccende quando uno dei cellulari delle figlie squilla: dall’altra parte del telefono ci sono i carabinieri. In caserma c’era la busta con i duemila euro in contanti. I militari, tramite la ricevuta del prelevamento del bancomat, erano risaliti al correntista. Da lì avevano trovato il numero di telefono di una delle tre figlie che aveva fatto denuncia per lo smarrimento del portafogli. Una serie di coincidenze fortunate che hanno portato alla restituzione completa del denaro. Nel mezzo c’è stato anche il gran cuore e l’onestà di un grossetano, Salvatore Lauritano, che aveva trovato la busta con il contante e l’aveva portata ai carabinieri. Gli uomini dell’Arma avevano poi fatto partire l’iter della ricerca.

"Vorremmo ringraziare Salvatore Lauritano – ha detto la coppia di anziani – perché ha fatto un grande gesto dimostrandosi una persona perbene. Non è da tutti trovare duemila euro in contanti e restituirli. Grazie ancora".