tripodo in concerto

Prosegue la tournée del cantautore Cecè Tripodo, che sabato alle 21,30 all’Enoteca le Volte in via Roma 35 a Roccatederighi presenterà al pubblico il suo nuovo spettacolo musicale "Canzoni Sporche". Dopo un periodo di assenza dalla musica live perché impegnato come attore nella serie tv "Rumors" prodotta da Farrago, Cecè torna a calcare il palco in versione acustica: voce e chitarra, accompagnato da Filippo Braga alla chitarra. Durante lo spettacolo non mancheranno riferimenti alla vita marinaresca e piratesca, al viaggio, all’avventura per mare e al piacere della scoperta. L’evento è gratuito, fino a esaurimento posti. Info (3297829885).