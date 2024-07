"Tre giorni in Contea". Eventi per l’anniversario

La Contea di Santa Fiora affonda le sue radici nella storia trapassata, la nascita risale addirittura al 1274 e da oggi a domenica, questo compleanno sarà festeggiato con tanti eventi di carattere culturale, storico e gastronomico. L’iniziativa in programma si chiama "Tre giorni in Contea" e sarà possibile immergersi nelle atmosfere medievali, tra le novità quella in programma domani quando si terrà l’edizione straordinaria in notturna del Palio delle Sante Flora e Lucilla. Per tutta la festa sarà aperto il mercatino dell’artigianato e non mancherà l’occasione per gustare le specialità gastronomiche della tradizione amiatina. "La contea di Santa Fiora era uno Stato autonomo nato nel 1274 insieme alla contea di Sovana dalla suddivisione dei possedimenti della famiglia Aldobrandeschi. – spiega Serena Balducci, assessora comunale alla Cultura e al Turismo - La Festa nasce per ricordare questo importante avvenimento storico". Si parte oggi dalle 16 alle 19, con il laboratorio creativo per bambini e l’inaugurazione pomeridiana della mostra "La Toscana in miniatura, modelli tridimensionali di architetture toscane a cura di Carlo Alberto Torlainella sala del Popolo di Palazzo Sforza Cesarini, alle 18, in piazza dell’Olmo sarà presentato il libro di Eugenio Giani "Cosimo I dei Medici" e alle 19 la cena con piatti tipici della tradizione toscana. Alle 21 in piazza dell’Olmo andrà in scena la commedia teatrale "Dal 1274... col cuore". Domani il fulcro della festa saranno gli appuntamenti legati al Palio delle Sante Flora e Lucilla. Prima l’assegnazione degli arcieri, poi il corteo storico e benedizione del Palio e degli arcieri e brindisi. Tra gli eventi anche la presentazione del Museo della Contea di Santa Fiora a cura di Michele Nucciotti professore associato di archeologia medievale Università degli Studi di Firenze e direttore del costituendo Museo della Contea. Proseguerà un pomeriggio di intrattenimento fino ad arrivare alla sera quando alle 22 si svolgerà il Palio in una edizione straordinaria in notturna, al campetto polivalente delle scuole elementari in via della Libertà e alle 23 spettacolo di fuoco. Domenica sarà un’altra giornata ricca di eventi, di nuovo mercatini e poi gara storia di tiro con l’arco, pranzo con piatti tipici e presentazione del volume La Pieve delle Sante Flora e Lucilla di Carla Benocci e Carlo Prezzolini.