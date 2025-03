Tre giorni di "Mercati". Torna Piazze d’Europa

Torna "Piazze d’Europa", il Mercato europeo targato Fiva Confcommercio, che da venerdì a domenica "invaderà" il lungomare con la tredicesima edizione. Come sempre gli stand, per un totale di circa cento operatori partecipanti, troveranno spazio tra viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare, rimanendo aperti dalle 10 alle 24 di venerdì, sabato e domenica.

Tante le conferme ma anche nuovi arrivi, fra i quali le empanadas argentine, uno stand realizzato da Diego e Juan, e del debutto della gastronomia balcanica da una parte e dei latticini pugliesi dall’altra. Prima presenza anche per gli infusi di erbe delle montagne piemontesi.

E "Piazze d’Europa" si conferma un evento all’insegna della sostenibilità: anche nel 2025 ha ottenuto l’attestazione EcoAction, rilasciata da Legambiente come evento a basso impatto ambientale. La fornitura di energia elettrica proviene da fonti 100% rinnovabili, e in tutta la fiera, grazie alla collaborazione con Sei Toscana, sono tantissimi i presìdi ambientali per la raccolta differenziata.

"Siamo lieti che i Mercati Europei rafforzino di anno in anno la loro presenza a Follonica con l’appuntamento di Piazze d’Europa – dichiarano Giulio Gennari e Stefania Fasano, rispettivamente presidente e vice direttore di Confcommercio Grosseto –. Il fatto che per ‘Piazze d’Europa’ tutti gli espositori internazionali confermino la loro presenza con molti mesi di anticipo sta a dimostrare come Follonica sia città dal forte richiamo turistico e dalla grande e calda accoglienza". "Follonica è ormai una tappa irrinunciabile tanto per gli operatori locali, quanto, appunto, per la stessa Fiva", dice Agostino Ottaviani, presidente di Fiva Grosseto.

"Piazze d’Europa ha un fascino particolare perché non delude mai le aspettative, è una certezza ma porta sempre con sé delle novità che lasciano tutti a bocca aperta – spiega il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – C’è poi da dire che la collaborazione con Confcommercio (in questo caso con Fiva) è sempre estremamente proficua e attenta alle esigenze del territorio e della città di Follonica, quindi è un piacere per noi riconfermare l’appuntamento, senza dubbio uno dei più attesi nel Golfo. Invitiamo quindi i cittadini e i visitatori a partecipare all’iniziativa e a scoprire l’offerta del Mercato Europeo di quest’anno. Sarà anche l’occasione per stare all’aria aperta e vivere Follonica in uno dei suoi momenti magici".