Travel Today, turismo sostenibile

Impegnarsi per un turismo sostenibile. In Maremma c’è chi dice di farlo e lo fa concretamente e le gratificazioni poi arrivano. Nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles sono stati premiati coloro che si spendono per un turismo sostenibile. Il premio è riservato ai soggetti che hanno acquisito la Cets (Carta europea per il turismo sostenibile) e tra i premiati l’agenzia di viaggio Travel Today, tour operator a cui, tra l’altro, Confesercenti ha assegnato la direzione tecnica del protocollo dell’enoturismo di Confesercenti Toscana, Consorzio Vini di Maremma e Movimento Turismo del Vino.

"E’ stata una grande soddisfazione ed un onore ricevere il riconoscimento relativo all’impegno che il nostro tour operator impiega nel creare un prodotto turistico a minor impatto ambientale possibile – dice Carlo Gistri, titolare di Travel Today – nel territorio del Parco nazionale delle Colline metallifere e nella Maremma tutta". Il premio è il frutto di un lavoro importante relativo al progetto di incaming "VisitMaremma".

"Questo progetto – continua – lo portiamo avanti ormai da molti anni; la collaborazione poi con il Parco delle Colline metallifere ha dato modo di intraprendere percorsi internazionali, volti a migliorare sempre più la qualità dell’offerta".

A consegnare il premio a Bruxelles il presidente di Europarc federation Michael Hosek.

"Con il nostro intervento al Parlamento europeo – conclude Gistri – abbiamo voluto raccontare ai partner quello che materialmente facciamo per la riduzione dell’impronta che il turista lascia sul nostro territorio; dal collaborare solo con operatori locali e sensibili al tema, utilizzare la nostra attività di trasporto secondo la metodologia dell’ecodriving, prevedere nei pacchetti ecoturistici una percentuale, sulla quota di partecipazione, da destinare ad un fondo che il Parco destinerà a progetti e azioni per la tutela del territorio, e tanto altro".