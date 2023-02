Trasportava rifiuti senza autorizzazione, multato

Grosseto, 15 febbraio 2023 - Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 3.200 euro l'uomo che nella mattinata di oggi è stato sottoposto ad un controllo da parte dei carabinieri della Stazione di Ribolla, in provincia di Grosseto. I militari, nel corso dei consueti controlli al codice della strada, dopo aver intimato l'alt ad un furgone hanno verificato che all'interno del cassone vi erano scarti metallici di varia natura, tutti classificabili come rifiuti.

L'uomo non è stato in grado di esibire il formulario, un documento obbligatorio per legge, che gli operatori del settore devono redigere contestualmente ai trasporti di rifiuti. In mancanza del documento, è stata elevata al conducente una sanzione di 3.200 euro per violazione della legge ambientale.

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (cosiddetto Fir) è un documento di accompagnamento che va utilizzato per il trasporto dei rifiuti e contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Il Fir consente di tracciare in maniera puntuale il rifiuto stesso ed evitare così la pericolosa dispersione sul territori.