"Transmedia Fashion". Federico Irace propone la nuova comunicazione

Nell’attuale scenario mediatico le aziende devono plasmare strategie di comunicazione integrate e immersive in grado di coinvolgere attivamente una molteplicità di pubblici sui diversi canali social. Tutto questo si trova in "Transmedia Fashion, storytelling strategico e community per persuadere i clienti", la prima pubblicazione di Federico Irace, follonichese di 26 anni. Il libro è frutto di anni di studio e applicazione e corrisponde alla tesi di Laurea in Strategie e Tecniche della Comunicazione (110 e lode). Congratulazioni da La Nazione.