Tradizioni da valorizzare. E’ proprio una bella Banda

Ad Arcidosso sono iniziate le celebrazioni per i 200 anni della Banda locale. L’evento che ha alzato il sipario su un calendario ricco di appuntamenti si è svolto in sala consiliare ed è stato un grande successo. Dopo i saluti del sindaco Jacopo Marini e i ringraziamenti del presidente Carlo Morganti, è stato presentato il programma degli eventi che si succederanno durante tutto l’anno e una ricca rassegna stampa che contiene articoli di quotidiani fin dal 1891. Sono state consegnate le targhe ricordo all’Amministrazione comunale, al sindaco, alla presidente provinciale di Anbima Luigina Scotto, ai presidenti, ai vice, ai capobanda e ai maestri che si sono succeduti; al maestro Franco Galella che ha guidato la banda folkloristica per 22 anni, a Marco Pericci, attuale maestro della Arcidosso Street Band e direttore della scuola di musica.

"Emozionante – spiega Carlo Morganti, presidente della banda – è stato ricordare tutti coloro che ci hanno lasciati, i musicanti e tutti quelli che hanno dato il loro grande contributo: Il presidente Franco Malinverno, il vice Francesco Bardelli,i maestri Vittorio Freguglia e Vito Secondi che sono rimasti nel cuore degli arcidossini. La manifestazione, iniziata con la foto ricordo scattata nel solito luogo dove fu fatta quaranta anni fa, è proseguita con la sfilata per le vie del paese della Arcidosso Street Band che ha eseguito pezzi marciabili storici, preceduta da figuranti e majorettes che indossavano vecchie divise della Folkloristica. La sfilata si è conclusa nel locale Nido di Fate, dove sono stati consegnati attestati di riconoscimento a tutti i musicanti e consiglieri del passato ed attuali e ai quali è stata offerta una apericena".

La partecipazione al primo incontro non è mancata. "Hanno partecipato all’evento circa 300 persone – continua –, anche vecchi musicanti che con grande emozione hanno ritirato il diploma di gratitudine. Sono soddisfatto per la calorosa partecipazione, ringrazio l’amministrazione comunale per il sostentamento avuto, il maestro Pericci e tutti i componenti del consiglio della Arcidosso Street Band, che da circa tre mesi si sono dati da fare per rintracciare tutti i musicanti degli anni passati. Per organizzare e preparare la giornata di incontro tutti e 10 i componenti del consiglio si sono dati fare".