"Tra libri e vignette". L’arte di Staino e di Italo Calvino

Oggi alle 15 inaugurazione della passeggiata artistica su Via Calvino "Tra libri e vignette: l’arte di Staino e Calvino", alla presenza dei figli del noto fumettista Sergio Staino, Ilaria e Michele. Alle 17 in biblioteca rappresentazione della fiaba di Sergio Staino "Pecciolo contro Talquale, il mostro spazzatura", una fiaba sul tema del riciclaggio dei rifiuti. Sempre sabato, alle 20.30 al il salone parrocchiale in Santa Maria Goretti si terrà la cena di beneficenza organizzata dal Lions Club Salebrum di Castiglione per raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza per la CriI di Castiglione. Il costo della cena è di 30 euro. Domani "Festa dei Musei" al MuVet di Vetulonia, con ingresso gratuito. Alle 11 "Convivio Etrusco. Di carne, vino e spezie", un laboratorio multisensoriale a cura delle archeologhe dello staff. E a seguire degustazione di prodotti del territorio a cura dell’Azienda agricola Badiavecchia e dell’Azienda agricola Podere San Michele. Sarà anche possibile visitare la mostra "Le Ville del Moderno in Toscana. Roccamare - Riva del Sole - Punta Ala" in esposizione ancora fino domenica 10.