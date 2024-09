Aggredisce un anziano. Preso 17enne

Aveva aggredito in maniera brutale un anziano di 92 anni. E poi si era dato alla fuga. L’aggressione è avvenuta qualche settimana fa, e l’anziano ha riportato gravi ferite con una prognosi superiore a 50 giorni. Un’azione davvero grave, che aveva colpito per la brutalità del gesto. Le Forze dell’ordine grossetane non si sono date per vinte e la Polizia, è ben presto risalita all’identità del ragazzo. Si tratta di un tunisino di 17 anni scomparso da Marsiglia nel 2023. Gli agenti sono riusciti a mettere in piedi una ricerca minuziosa partendo da alcuni indizi e alla fine il minorenne è stato individuato. Il 17enne aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere entrato in Europa dalla Francia, eludendo le autorità e sfuggendo alle strutture di accoglienza transalpine. Nonostante la giovane età il ragazzo usava differenti alias per sfuggire alle Forze dell’ordine e quindi la ricerca è stata molto complicata.

La squadra volante della Questura di Grosseto è riuscita comunque a risalire alla vera identità del minorenne straniero, riuscendo a rintracciarlo dopo due settimane di fuga. L’aggressore è stato rintracciato e ne è stata assicurata la custodia in una struttura protetta in attesa dell’udienza che si svolgerà al Tribunale dei minorenni di Firenze. Adesso dovrà rispondere di un reato grave ai danni di un anziano. A operazione conclusa sono stati avvisati il collegamento internazionale e anche la direzione centrale della polizia di prevenzione.