Santa Fiora in musica: "Un’edizione di successo"

Per la Fondazione Santa Fiora Cultura è tempo di fare un bilancio anche perchè il mandato di questo consiglio è giunto a termine. I commenti non possono che riguardare l’ultima edizione del Santa Fiora in musica appena terminata. È stata un’edizione molto entusiasmante, più di 250 artisti, tra musicisti, cantanti, ballerini, performer. E poi tanta gente, un pubblico venuto anche da fuori regione per assistere ai concerti del Festival Internazionale Santa Fiora in Musica. La XXV edizione, infatti, si è appena conclusa tra gli applausi di chi ha potuto partecipare a ben 15 spettacoli, tutti gratuiti. "Il Comune porta avanti il Festival con grande passione, continuando ad investire costantemente nella sua crescita. – afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – È una delle iniziative che più ci connota dopo 25 edizioni e che meglio sa interpretare il forte legame della comunità santafiorese con la musica come elemento portante della nostra cultura". Marianna Pizzetti, vicepresidente della Fondazione commenta: "La grande partecipazione di pubblico - ha detto -conferma la qualità artistica che ha caratterizzato il Festival fin dalla sua nascita, 25 anni fa. Abbiamo lavorato molto negli ultimi anni per la crescita di questa manifestazione". L’edizione appena conclusa era dedicata al Ritorno e molti sono stati gli artisti che sono tornati a Santa Fiora, non solo volentieri, ma entusiasti dell’accoglienza ricevuta.Da Fresu a Bosso, per passare ai giovani artisti della Scuola di Musica di Fiesole o a quelli del Musicampus Valdorcia, e arrivare a grandi maestri come Carbonare o Batallan. "Ciò è stato possibile, non solo grazie al pubblico sempre più numeroso e appassionato, ma anche grazie a tutte le persone e alle associazioni che hanno collaborato con noi. Senza il supporto dell’Amministrazione comunale, dei partner e degli sponsor il successo delle nostre iniziative culturali non sarebbe possibile" ha concluso Roberta Pieri, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura. Un particolare ringraziamento della presidente va ai volontari al direttore artistico Andrea Conti. Il lavoro della Fondazione, però, non si ferma. È stata infatti appena presentata la nuova Stagione Teatrale 2024-25 del Teatro comunale Camilleri, con un cartellone che non ha nulla da invidiare a palcoscenici più grandi, anche grazie all’impegno del direttore artistico Roberto Nicorelli.