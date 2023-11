Toscano ha fatto "Centro". Il brand ha inaugurato la boutique in Corso Carducci

Il brand "Toscano" approda per la prima volta nel centro storico di Grosseto, con l’apertura del negozio in Corso Carducci, con una capsule di abiti maschili" in cui riassume – dicono i vertici aziendali – tutte le caratteristiche del marchio, raccontando l’immagine di un uomo che ama sentirsi a proprio agio in ogni situazione, senza rinunciare all’eleganza e allo stile".

"La collezione – si spiega ancora – è il risultato di una serie di capi dall’impronta funzionale, adatti sia per il lavoro che per le occasioni più informali, in cui i codici tradizionali della Sartoria strizzano l’occhio al nuovo confort. Toscano si presenta come il nuovo brand rigorosamente Made in Italy, in cui il concept sartoriale si declina con un tocco fashion".

La boutique è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

"Per chi volesse realizzare un capo su misura – continuano i vertici aziendali – rimane aperto il negozio di via Genova 5 all’interno della sede".

"Toscano disegna, taglia e cuce giacche e abiti rigorosamente intelati, che seguono e rispettano le linee uniche e sinuose del corpo umano – si spiega –. Da una selezione accurata dei tessuti, interamente italiani, realizza i desideri dei propri con capi su misura ineccepibili nella loro qualità. Toscano punta, inoltre, sulla professionalità del servizio: la vera mission è quella di far vivere ai propri clienti un’esperienza unica nel mondo sartoriale, facendo riscoprire la dimensione ancestrale dell’ago e del filo. Dalla boutique di Corso Carducci all’atelier di via Genova dedicato ai capi su misura i nostri professionisti accolgono i clienti in un ambiente accogliente guidandoli nella scelta dei tessuti più esclusivi e nella presa delle misure facendo vivere loro un’esperienza unica e personalizzata che solo la perfezione della manifattura di un capo artigianale sa regalare".