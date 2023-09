Torri Gemelle, Grosseto ricorda: "E' necessario educare alla tolleranza"

Il Comune di Grosseto, rappresentato dal vicesindaco Bruno Ceccherini e dall’assessore alla Cultura Luca Agresti, ha ricordato questa mattina le vittime degli attentati dell’11 settembre alle Torri gemelle di New York e a Washington. Alla cerimonia, che si è svolta tra via Stati uniti d’America e via Estonia, hanno preso parte la comunità cittadina, le associazioni interessate e le autorità civili, militari e religiose.

La commemorazione ha avuto luogo nell’area verde in cui, nel 2001, vennero piantati due cipressi, a simboleggiare le torri andate distrutte. Negli anni successivi, al loro fianco è stata posta una lapide commemorativa in ricordo delle vittime.

"Quella dell’11 settembre 2001 è una triste pagina di storia che non corrisponde soltanto al primo attacco, dopo quasi due secoli, al territorio statunitense ma anche all’inizio di una rivoluzione geopolitica che, negli anni seguenti, ha influenzato profondamente le vicende di tutto il mondo – ricorda l’Amministrazione –. Oggi siamo qui a ricordare chi, per lavoro, si trovava all’interno di quelle Torri, i passeggeri e gli equipaggi degli Airbus, coloro che operavano presso il Pentagono, i soccorritori morti nel tentativo di salvare le persone rimaste sotto le macerie e chi, per gli effetti di quegli atti, perse la vita nei mesi successivi. Ricorrenze come questa ci spingono a riflettere, ma anche a sperare in un futuro migliore. Per farlo è necessario mantenere viva la memoria, educando le nuove generazioni al dialogo, alla tolleranza e, soprattutto, alla pace. Solo così potremo pensare che un giorno come quell’11 settembre non si ripeta mai più".