Tornano oggi i "Concerti del Granduca". Il Kaleido Trio propone le musiche da film

Prende il via la sessione autunnale dei Concerti del Granduca, all’interno del cartellone del 34° Festival Music & Wine sotto la guida del maestro Giovanni Lanzini. Oggi alle 17,30, nel Salone delle Feste dell’Hotel Granduca in via Senese, protagonista sarà il "Kaleido Trio", formazione di caratura internazionale con Yuri Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini al clarinetto basso e Gianni Fassetta alla fisarmonica. Il programma spazierà dalla più bella musica da film fino al tango di Astor Piazzolla e di Richard Galliano. Il concerto si aprirà con alcuni di brani più conosciuti di Nino Rota tratti dai film più famosi di Fellini, per poi proseguire con tre fra i brani più iconici di Ennio Morricone come "The Mission", "C’era una volta il West" e "Nuovo Cinema Paradiso", con Nicola Piovani (La Vita è Bella) e chiudendo la prima parte dello spettacolo con i temi più cari e conosciuti da "Le Avventure di Pinocchio" di Fiorenzo Carpi. La seconda parte del concerto si aprirà con alcune delle arie più famose da La Traviata di Giuseppe Verdi per poi dirigersi verso il Novecento con alcuni dei tanghi più famosi di Astor Piazzolla e con il famoso "Tango pour Claude" di Richard Galliano. Il programma musicale si concluderà con la Danza Ungherese n°5 di Brahms. L’ingresso ai concerti sarà gratuito (con prenotazione obbligatoria al 3339905662 o alla email [email protected]) mentre l’hotel, in occasione di ciascun concerto, proporrà al pubblico la possibilità di poter cenare con gli artisti dopo lo spettacolo nel proprio ristorante "La Limonaia" al prezzo di 25 euro. La formula "La domenica in città" comprende anche la possibilità di poter accedere alla spa a 15 euro invece di 25.