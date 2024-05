Torna Massa Gustorum. Agroalimentare in piazza

Torna "Massa Gustorum", l’evento dedicato ai prodotti agroalimentari, organizzato dall’associazione Slow Food Monteregio, con il supporto del Comune: l’evento si svolgerà domenica dalle 10 alle 20, negli spazi dell’ex Convento delle Clarisse e della Biblioteca Comunale, in piazza XXIV Maggio. Non solo esposizione e mostra mercato dei prodotti dei 35 produttori provenienti da tutto il territorio della Condotta e oltre, ma anche laboratori del gusto, una masterclass sulla birra artigianale abbinata ai formaggi ed un convegno dedicato ai cambiamenti climatici ed il loro impatto sull’ambiente e sulle produzioni agricole. Olio, vino, birra, farine, formaggi, salumi, miele, dolci e tante altre prelibatezze: i visitatori potranno scoprire le eccellenze enogastronomiche passeggiando tra gli stand, conoscendo da vicino i produttori ed assaggiando le produzioni di tante aziende, tutte accomunate dalla filosofia Slow Food di promuovere un’alimentazione sana, sostenibile e di qualità per tutti. Alle ore 11, presso la Biblioteca Comunale, si terrà il convegno "Il clima cambia: cambiamo anche noi!", in collaborazione con Slow Food Italia, Slow Food Toscana, Università di Pisa, Acquario di Livorno, nel quale si parlerà di terra, di mare e di produzioni agro-alimentari etiche e sostenibili nell’era dei cambiamenti climatici. Nel corso della giornata si terranno tre laboratori del Gusto per bambini e adulti. Alle ore 16 si terrà inoltre la masterclass "Il Grande spettacolo della Birra", condotta da Renato Nesi, docente, esperto di birra, responsabile Unionbirrai e Beer Taster, con l’abbinamento di quattro birre e quattro formaggi del territorio.