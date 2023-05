Torna la Notte dei Pirati di Porto Ercole Un appuntamento da non perdere

Vento in poppa e avanti tutta verso la quindicesima Notte dei Pirati di Porto Ercole. Manifestazione ludico folkloristica con importanti richiami alla storia del Promontorio, nel corso degli anni ha visto accrescere attorno a sé partecipazione e curiosità. L’evento trasformerà questa sera il volto di Porto Ercole, coinvolgendo il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette,rendendolo più pittoresco e misterioso.

Ecco il programma. Dalle 18.30 il raduno delle ciurme in piazza Amerigo Vespucci, mentre alle 19 partirà la sfilata che, dopo aver percorso viale Caravaggio, si snoderà per tutto il lungomare Andrea Doria fino al Covo dei Pirati. Alle 20,15 partendo dalle spiagge i pirati si sfideranno in una folle remata, senza esclusione di colpi, alla conquista della bandiera sull’acqua. Alle 20,45 colpi di cannone, cortina di fumo, spari, urla, il veliero Barbarossa come un fantasma uscirà dalla nebbia seguito dagli equipaggi dei pirati per lo sbarco sulle spiagge. Poi alle 21 i pirati sub emergeranno dal mare e circonderanno gli equipaggi con un anello di fuoco. Alle 21,15 via ai fuochi pirotecnici de La Notte dei Pirati, mentre dalle 22,30 partir la novità di quest’anno: i giochi con la spiaggia delle sfide. Il tiro della fune, la corsa degli insaccati, monta cavallo, l’anello dell’amore, i dadi del corsaro, braccio di ferro, il bersaglio del pirata, i pirati equilibristi, il percorso infernale.