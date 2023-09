Torna la Festa dell'Unità: itinerante sull'Amiata con Giani, Biffoni e Laureti

Il Pd dopo dieci anni di assenza torna ad organizzare sull’Amiata la Festa dell’Unità. Si parte Venerdì alle 18, parlando di scuola con l’assessore Nardini ad Arcidosso, nella sala del Consiglio comunale, per poi discutere di lavoro a cena con il segretario regionale Pd Fossi al ristorante "Da Bimboli" a Castel del Piano. Sabato la giornata comincia con un incontro dedicato ai giovani a Semproniano, al Bar Sport alle 11.30, a cui parteciperanno i Giovani Democratici. Il pomeriggio il focus sarà sulle infrastrutture e sull’economia: a Castel del Piano, a Palazzo Nerucci, alle 18.30 arriverà Eugenio Giani (nella foto), presidente della Regione, insieme a Leonardo Marras, assessore all’economia, e Francesco Limatola, Presidente della Provincia di Grosseto. La giornata terminerà a Cinigiano, alle 21.15 nella sala consiliare, con un incontro con l’eurodeputata Camilla Laureti per parlare di agricoltura ed Europa. Domenica si inizierà la mattina con l’onorevole Marco Simiani a Roccalbegna per parlare di ambiente nella Saletta Porta di Maremma alle 10.30, per poi proseguire con Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Anci Toscana, a Santa Fiora alle 18 in Sala del Popolo. La conclusione a Seggiano, al centro "La Crocina" con il senatore Silvio Franceschelli per parlare di caccia e cura del territorio.