Torna il "San Rocco Festival". La Fortezza riapre il sipario

Dal Settecento mantiene viva, nella struttura a mattoni, la sua storia nella frazione costiera di Marina di Grosseto. La Fortezza San Rocco sta per riaprire le sue antiche porte per il "San Rocco Festival" dal 20 luglio al 5 settembre con l’obiettivo di animare il forte non solo per i turisti ma anche per creare un momento di ritrovo per i maremmani. Quest’anno giungerà alla sua quinta edizione ed ha un calendario con due novità: "San Rocco Classica" e un concerto di beneficenza per la "Fondazione Il Sole" con un repertorio che propone il "tributo ai Nomadi".

"Una quinta edizione – afferma l’assessore Luca Agresti – è segno di continuità, in un fiore all’occhiello del nostro Comune". "Si tratta – dice il direttore artistico Giorgio Zorcù – di un festival di relazione con la città,dove viene creato un dialogo".

Si inizia sabato 20 luglio alle 18.30 con "Tre strade nel paesaggio", evento gratuito, per il progetto "Calendario pediatria 2025", reparto a cui sarà devoluto il ricavato della vendita. Continuerà alle 21.30 con Alessandro Benvenuti in "Lieto Fine". Proseguono gli eventi sempre alle 21.30. Sabato 27 luglio con Andrea Cosentino in "Rimbambimenti" , venerdì 2 agosto concentro per la Fondazione Il Sole, domenica 4 agosto Tommaso Banfi in "Cattivo", venerdì 9 agosto la compagnia Lombardi Tiezzi in "Pluto", martedì 13 agosto con Sara Donzelli in "Lampedusa Beach" con spettatori in cuffia, sabato 17 agosto il concerto Gray Cat Festival, domenica 18 agosto alle 18 Sara Donzelli con "Il Piccolo Principe" e martedì 20 agosto alle 19 e 21.30 Teatro di Strada "Prospero".

A conclusione arriva San Rocco Classica con l’Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" a cura di Antonio di Cristofano il 22 agosto, il 29 agosto con la formazione junior per poi finire il 5 settembre.

La prevendita online inizia oggi su www.sanroccofedtival.it

Il Festival è organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana e Proloco di Marina e Principina a Mare, e con la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Grey Cat Festival e Fondazione Il Sole. Biglietto intero 10 euro e ridotto 8 euro. Per informazioni 388-5850722.

Maria Vittoria Gaviano