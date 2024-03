Torna il "Grosseto Music Project"

A distanza di poco più di un mese torna una nuova serata live del progetto Grosseto Music Project, organizzato dall’associazione Escargot e sostenuto e finanziato dal Comune di Grosseto: oggi alle 21.30, infatti, saliranno sul palco della sala Eden cinque tra le band selezionate nell’ambito del contest dell’iniziativa.

Si spazierà tra il rock e il pop, tra la Christian Music e il Metal, grazie a Arianera, Minerva 40, Setaira, Skull blande e Riflessi.

"Confidiamo che sia una serata fantastica – dichiarano gli organizzatori – una serata di vera musica live per tutti i gusti. Dopo un bellissimo primo live vissuto al teatro degli Industri dove l’atmosfera è stata molto più raccolta e delicata, per questo secondo appuntamento dal vivo ci spostiamo alla Sala Eden dove le band in gara sapranno caricare l’ambiente di energia ed entusiasmo".

L’ingresso sarà gratuito dalle 21 ed aperto a chiunque vorrà assistere alle esibizioni di queste giovani band. Sarà attivo il servizio bar per tutta la sera.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul progetto organizzato dall’associazione Escargot si possono trovare sul sito www.grmusicproject.it o sui profili Instagram e Tik Tok @grossetomusicproject