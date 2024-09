Torna il concertone al Calasole Live. Protagonisti Colapesce Dimartino

Arriva uno dei momenti più attesi dell’estate, il concerto di Colapesce Dimartino, al Calasole Live alla spiaggetta della Darsena. L’appuntamento è in programma martedì, ed è organizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto del Consorzio Turistico Maremma Experience. E per questa edizione sono tante le novità. A salire sul palco saranno Colapesce Dimartino che, con la loro "musica leggera… anzi, leggerissima!", chiudono la prima edizione del "PopCast-Castiglione Sound Festival". L’evento sarà anche quest’anno a ingresso gratuito.

La location tornerà ad essere la spiaggetta della Darsena, aperta già dalle 14.30 e attrezzata con stand ed area bar per intrattenere piacevolmente il pubblico con cocktail e aperitivi in attesa del concerto che avrà inizio intorno alle 19.30. Dalle 18 musica di sottofondo con Mondo Rondo Dj set e alle 18.40 il cantautore Rondine aprirà il concerto di Colapesce Dimartino. Il tutto all’insegna della sostenibilità: infatti niente plastica, le bottiglie negli stand verranno fornite già stappate e senza tappo, ci saranno postazioni per l’igiene urbana e la raccolta dei rifiuti.

L’ingresso sarà da Via del Maestrale con possibilità di parcheggi nelle vicinanze. Il format del concertone in spiaggia al tramonto è nato tre anni fa risultando un appuntamento sperimentale vincente che ha portato a Castiglione della Pescaia artisti come Bandabardò e Vinicio Capossela. C’è molta curiosità per il concerto di Colapesce Dimartino i due cantautori siciliani tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio, formatisi come duo nel 2020, che dopo un tour invernale che ha fatto registrare numerosi sold out arrivano a Castiglione della Pescaia in versione estiva con il loro secondo album "Lux Eterna Beach".

"Un evento tanto atteso quanto apprezzato – dichiara con orgoglio la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per il quale ringrazio il sostegno della mia giunta, la professionalità, la tenacia e la disponibilità dello staff dell’ufficio Turismo e Comunicazione, le maestranze del Cantiere comunale e della Castiglione 2014, la collaborazione del Consorzio Maremma Experience e quella con il Men Go Music Fest.

Un lavoro di squadra eccellente che dedichiamo a tutti i nostri concittadini e ai turisti che vorranno farci visita per una serata indimenticabile, che sarà all’insegna del divertimento e della leggerezza".