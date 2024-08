Torna domani la "GRande Estate al mare" ‘Tuttiateatro’ porta in scena "Hercules"

Le gesta di Ercole, raccontate con un vivace musical, animeranno la serata di domani alle 21.30, per il terzo appuntamento con "GRande estate al mare", la rassegna promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo, e dalla Prolloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e realizzata da Ad Arte Spettacoli in collaborazione con il "San Rocco Festival" alla fortezza di Marina (via Grossetana). A mettere in scena al Forte San Rocco il musical "Hercules" sarà la compagnia di teatro amatoriale "Tuttiateatro onlus", che porta sul palco attori con disabilità e non per dimostrare come l’arte sia uno strumento "naturale" per abbattere le barriere culturali.

Figlio di Zeus, il re dell’Olimpo, e di sua moglie Era, il piccolo Ercole viene al mondo nell’antica Grecia, terra di miti e di eroi straordinari. Il bambino si mostra dotato di una forza incredibile suscitando le invidie e le gelosie di Ade, fratello di Zeus e re degli Inferi, timoroso che la forza di Ercole possa mandare in malora il suo piano per spodestare Zeus. Ordina così ai suoi servi Pena, Panico e Paura di rapirlo ed ucciderlo, ma i tre non riescono nell’intento. Ercole perde la sua immortalità, ma non la sua forza. Per questo, avvierà una lotta contro lo zio, per riguadagnarsi il suo posto nell’Olimpo. "Hercules" vede la regia di Eleonora Guelfi, Giacomo Mantiglioni, Maria Giulia Pichenino. L’evento è gratuito e a ingresso libero, dalle 21, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il cartellone di eventi "GRande estate al mare" continua, mercoledì con il concerto di Ginevra Di Marco e domenica 1° settembre con lo spettacolo di Sergio Sgrilli.