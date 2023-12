Torna "Arte Stella". Iscrizioni aperte

Torna "Arte Stella", il concorso per artisti under 35 che lavorano in Toscana. Il termine per le presentazioni delle domande di partecipazione scade il prossimo 24 gennaio. Ai vincitori, oltre a un premio di 1000 euro, verrà data la possibilità di presentare il proprio lavoro nel Forte Stella. Per partecipare basta inviare i seguenti tre documenti: una breve biografia, una fotografia dell’opera (qualsiasi forma espressiva è ammessa) e una sua descrizione a [email protected] Obiettivo del bando è la ricerca dell’artista che meglio ha rappresentato il tema: il rapporto tra uomo e natura. Una cerimonia di premiazione, prevista a fine febbraio, premierà i vincitori di fronte alle istituzioni, ai partner di progetto e alla stampa. Arte Stella e’ realizzato con il sostegno di Regione Toscana - Giovani Sì, Comune ne di Monte Argentario e marchese Alessandro Corsini.