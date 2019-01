Grosseto, 25 gennaio 2019 - Da Grosseto alla Thailandia. Dalla Maremma all’Asia per insegnare l’arte della toelettatura per cani. Simona Chelli, 44 grossetana proprietaria del “Niagara”, negozio in via Corridoni a Grosseto, sta tenendo in questi giorni un seminario intercontinentale sul taglio del pelo del barboncino in una delle più grandi scuole del paese.

Nata e cresciuta a Grosseto, Simona Chelli, è maestra di taglio e giudice di gara, con 25 anni di esperienza alle spalle. E proprio la scuola di taglio per cani thailandese l’ha voluta per un workshop che ha l’intento di insegnare ai thailandesi i trucchi della toelettatura e del taglio per i cani.

La sua bravura in quello che fa ogni giorno ha varcato i confini nazionali. E dopo anni passati in giro per l’Europa a vincere premi e riconoscimenti, e dopo esperienze in varie gare, è stata chiamata in Thailandia. Il sogno di bambina di diventare “parrucchiera per cani” è diventato realtà quando il 20 febbraio 1995 ha avviato la sua attività di toelettatura a Grosseto.

All’attivo Simona Chelli vanta numerose medaglie d’oro, argento e bronzo oltre a molteplici premi come miglior tecnica e miglior forbice in competizioni di toelettatura nazionali ed internazionali e in gare di creatività: ha vinto il best in show al Certo Grooming Event in Olanda nel 2009, a Barcellona nel 2011 al Campionato Artero e la Competition Internationale de Toilettage Ciseux d’or 2016.

“Avevo un sogno fin da bambina – spiega Simona Chelli -, diventare una “parrucchiera per cani”. Questo sogno è diventato realtà nel 1995, quando, a vent’anni, ho avviato la mia attività di toelettatura a Grosseto”. Ha formato numerosi allievi che si sono distinti a loro volta in diverse gare di toelettatura, e ha creato insieme a Chiara Piccionetti l’evento nazionale, Romeo Grooming a scopo benefico che ha riscosso un grande successo.

Attualmente in Thailandia sta tenendo il seminario sul barboncino, per fare una dimostrazione di taglio a distanza di pochi anni dalla sua ultima esperienza in Asia, in Cina, quando era stata chiamata come giudice di toelettatura in una grande scuola cinese. Donna appassionata del proprio lavoro ed ambiziosa giudice in barboni, spaniel, e forbice, EGA, è presente sulla lista dell’associazione insegnanti toelettatori italiani AITI.

Socia dell’associazione professionisti toelettatori A.P.T. Avente la qualifica come socio meritevole, specializzato, dimostratore, e giudice. Rappresentante della nazionale italiana all’estero nella classe barboni (Team Italy 2015) nonché vincitrice del campionato del mondo 2015.