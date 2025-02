Tesi Group, nuovi piani di sviluppo

UniCredit sostiene i piani di sviluppo di Giorgio Tesi Group, azienda vivaistica di Pistoia, leader in Europa per la produzione di piante ornamentali, con un finanziamento di 4 milioni di euro, erogato in favore di Nrt Immobiliare Srl, societa’ del gruppo Tesi. L’operazione - un mutuo ipotecario con un periodo di ammortamento di 15 anni - e’ finalizzata a supportare gli investimenti dell’azienda per la realizzazione del Naturart Village. Si tratta di progetto pensato per unire in un unico centro risorse e sinergie locali. Un’azienda cresciuta nel tempo in maniera esponenziale che ha sedi importanti anche ad Orbetello e Roselle.