Terza edizione del concorso "Kussewitzky" a Grosseto: i migliori 8 giovani direttori

Alle selezioni hanno partecipato 47 giovani talentuosi direttori d’orchestra da 20 Paesi di tutto il mondo. I migliori 8 sono in arrivo a Grosseto per la fase finale del concorso Sergei Kussewitzky giunto alla terza edizione e organizzato dall’associazione musicale Scriabin. Sede della fase finale è il Teatro degli Industri. Il programma prevede le semifinali venerdì 13 (ingresso libero) e sabato 14 dalle 18 la serata finale (ingresso a pagamento; infoline WhatsApp 333.5372994, biglietti in vendita anche al botteghino del teatro prima del concerto) con i tre finalisti – secondo il verdetto della giuria internazionale – che dirigeranno l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto con composizioni di Mozart, Schubert e Beethoven. Gli otto semifinalisti sono Chaowen Ting (Taiwan), Hae Lee (Corea del sud), Hannah Schendel (Usa), Oi Ching Chan (Hong Kong), Junyoung Kim (Corea del Sud), Mateusz Moleda (Germania), Taichi Hiratsuka (Giappone) e Xiaobo Hu (Cina). Il primo premio del concorso è una borsa di studio di 3mila euro (più targa, diploma e concerti); il secondo premio è una borsa di studio di 2mila euro (più targa e diploma); il terzo premio è una borsa di studio di mille euro (più targa e diploma). Il premio Orchestra "Città di Grosseto" è una borsa di studio di 500 euro con diploma. "Anche quest’anno l’organizzazione del Concorso è stata premiata dalla partecipazione di direttori d’orchestra provenienti da tutto il mondo – dicono Antonio Di Cristofano e Massimo Merone del comitato organizzatore – e questo dimostra quanto l’attività musicale cittadina sia sotto lo sguardo di musicisti di formazione e attività di livello internazionale".